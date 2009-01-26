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Spor

Panucci veda edecek

AS Roma'nın tecrübeli futbolcusu Panucci, fazla forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.

26 Ocak 2009 02:00


AS Roma'nın tecrübeli futbolcusu Panucci, fazla forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.

Serie A takımlarından AS Roma'nın deneyimli futbolcusu Christian Panucci, kulübünden ayrılmak istediğini açıkladı.

İtalyan defans oyuncusu, teknik direktör Luciano Spalletti'nin kurduğu yeni sistemde, fazla forma şansı bulamayacağını düşündüğü için bu kararı aldığını belirtti.

Futbol kariyerine 1992 yılında Genoa'da başlayan Panucci, AC Milan, Real Madrid, Inter ve kiralık olarak Chelsea ve Monaco'da forma giydi.

İtalya Milli Futbol Takımı'nda da oynayan 35 yaşındaki futbolcu, 8 yıldır başkent temsilcisinde mücadele ediyor.

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