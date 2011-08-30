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Dünya

Pantolonunda 7 yılanla yakalandı MİAMİ (A.A)

30 Ağustos 2011 17:48

-Pantolonunda 7 yılanla yakalandı MİAMİ (A.A) - 30.08.2011 - ABD'nin Miami kentinde Brezilya'ya gitmek isteyen bir yolcu, pantolonuna gizlediği 7 yılan ve 3 kaplumbağayla havaalanında yakalandı. Ulaştırma Güvenlik İdaresi sözcüsü Jonathon Allen, Uluslararası Miami Havaalanı'nda bir Brezilya yolcusunun vücut taramasından geçtikten sonra durdurulduğunu belirtti. Güvenlik görevlilerinin, yolcunun pantolonuna gizlenmiş 7 yılan, 3 kaplumbağa tespit ettiği kaydedildi. Hayvanların ABD Balık ve Yaban Hayatı İdaresi tarafından alındığı, yolcunun da tutuklandığı ifade edildi.

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