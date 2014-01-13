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Dünya

Pantolonsuz metro yolculuğu

New York'ta başlayan Pantolonsuz Metro Yolculuğu etkinliği, 14'üncü yılında, 24 ülkede ve 60 kentte gerçekleşti

13 Ocak 2014 16:03

ABD'de düzenlediği ilginç eylemlerle tanınan Improve Everywhere grubu tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen ''Pantolonsuz Metro Yolculuğu'' etkinliği, New York'ta yoğun ilgi gördü. Çıkış yeri New York olan ve kısa sürede dünyaya yayılan etkinlik, bu sene 26 ülke ve 60 kentte aynı anda düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde sosyal medya üzerinden haberleşen insanlar, seçilen metro hatlarındaki trenlere pantolonsuz bindi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, New York'ta belirlenen 7 ayrı noktada buluşan yaklaşık 10 bin aktivist, Manhattan'daki çeşitli metro hatlarına pantolonsuz binerek yolculuk etti. Metrodaki diğer yolcuların ilginç bakışları altında yolculuk eden aktivistler, ilginç görüntüler oluşturdu.

Metro yolculuğu sırasında gazete ve kitap okuyan yarı çıplak eylemciler, kendilerine yöneltilen sorulara, "Pantolonumu giymeyi unuttum", "Evden aceleyle çıktım, pantolon giymeye zaman kalmadı", "Küresel ısınmayı protesto ediyorum" gibi esprili yanıtlar verdi. Yaklaşık 2 saat iç çamaşırıyla yolculuk eden eylemcilerin gösterisi Union Meydanı'nda sona erdi.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Improve Everywhere grubunun kurucusu Charlie Todd, eylemin amacının sadece özgür ve komik bir gün geçirmek olduğunu bildirdi. Todd, ''Bu etkinlik insanları güldürüyor. Amacımız onları rahatsız etmek değil. Hem biz hem de onlar keyifli anlar yaşıyor'' diye konuştu.

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