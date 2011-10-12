-''Pantolon'' tartışması TBMM (A.A) - 12.10.2011 - Kadın milletvekillerinin TBMM Genel Kurulunda pantolon giymesine imkan tanıyan teklifin komisyona geri çekilmesiyle ilgili tartışmalar devam ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, BDP'nin verdiği dünkü önergenin ''çok aceleyle hazırlanmış, teknik eksiklikleri olan, şu anda var olan fiili durumu düzeltme amaçlı değil, sadece fırsatçılık amaçlı yapılan bir düzenleme'' olduğunu söyledi. Elitaş, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Anayasa Komisyonunda yapılan konuşmaları değerlendirdiğimizde, başka siyasi partilerin de bu konuda böyle bir niyetlerinin olduğu kanaati oluştu. Dün gördüğümüz tablo şu ki CHP ve MHP, BDP'nin verdiği önergeyi destekliyor gibi... Eğer böyle bir niyetleri varsa, Anayasa Komisyonunda bu teklif tamamen yeniden görüşülüp, herkes yüreğindekini, niyetini açık bir şekilde ifade etmiş olur. Kim samimi, kim gayri samimi Anayasa Komisyonunda yapılan tartışmalarda görülmüş olur. Şimdi bu önergede bazı kelimeleriyle kabul edilebilir şeyler var ama bazı kelimeleriyle reddedilmesi gereken durum söz konusu. Kadın Meclis Başkanvekillerinin kıyafetleri, Meclis Başkanlık Divanının almış olduğu karar gereğince, kıyafetleri İçtüzüğe rağmen yeniden düzenlendi. O İçtüzük değişikliğinin de yapılması gerekiyordu. Onunla ilgili meseleler olunca biz bunu Komisyonda tartışalım dedik. Çünkü, bunu reddetme konumuyla karşı karşıya kalırsanız, 5 dakika savunma imkanınız var. Muhalefetin 15 dakika size saldırma veya sizi eleştirme durumuyla karşı karşıya kalacaksınız. Oysa Komisyonda zaman süresi yok.'' Başörtüsüne diğer partilerin destek verip vermeyeceği sorusu üzerine Elitaş, ''CHP'nin, MHP'nin, BDP'nin önerisini destekler mahiyette bize karşı duruşları da anlamlıdır, önemlidir'' dedi. CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan da AK Parti'nin ''Pantolon teklifine ilişkin'' süreci başarıyla yönetememesinden duyduğu sıkıntıyı, bir şekilde başkalarına aktarmaya çalıştığını söyledi. Tartışmanın aslında, ''Hükümet veya teklif sahibi, verilen kanun tasarısı veya tekliflerini gündeme alınmadan evvel Genel Kurula bilgi verilmek şartıyla geri alabilirler'' hükmünün yer aldığı İçtüzüğün 75. maddesi ile ilgili olduğunu ifade eden Tarhan, tamamen hukuksal boyutta teknik bir tartışmanın, usul tartışmasından sonra farklı bir boyuta geldiğini savundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın, ''CHP'nin de smokin ifadesinin çıkarılması yönünde önerisi var'' şeklinde açıklama yaptığının anımsatılması üzerine Tarhan, ''CHP'nin, Sayın Elitaş'ın ifade ettiği şekilde herhangi bir önerisi söz konusu değildir. Şu anda sizden öğreniyorum bunu. Bence bu süreci başarıyla yönetememelerinden duydukları sıkıntıyı bir şekilde başkalarına aktarmaya çalışıyorlar'' diye konuştu. MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır da teklifin, iyi niyetle ve samimiyetle bir sorununu çözmek amacıyla ortaya konduğunu ifade etti. Şandır, şöyle konuştu: ''Ama dün bu samimi gayrete, ecinniler karıştı. Komisyon, bu yasa teklifinin görüşülmesini engelledi ve geri çekti. Bu noktada BDP'nin verdiği önergenin gerekçe gösterilmesi çok da inandırıcı değil. Bu önerge müzakere edilirdi, kabul edilirdi, reddedilirdi ama dün bu iş bitebilirdi. Gerekçesini bize ve kendi gruplarına anlatmadan Anayasa Komisyonu Başkanı bir dilekçe ile bu yasa teklifini komisyona geri çekti. Gerekçesini komisyon toplantısında anlayacağız.''