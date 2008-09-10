Panter golleriyle dönecek

Uruguaylı forvet Marcelo Zalayeta, durumunun iyi olduğunu ve Napoli için gollerine devam edeceğini söyledi. Bir dönem Juventus forması da giyen 'panter' lakaplı oyuncu UEFA Kupası ve ligde oynayabilmek için artık tamamen hazır.



29 yaşındaki Uruguyalı futbolcu Zalayeta, “tekrar sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söylerek, “Roma karşısında az da olsa süre almam tekrar bu duyguyu yaşamam açısından güzeldi” dedi.



SKY Sport24'e yaptığı açıklamada Zalayeta, “Napoli için buradayım ve taraftarlar çok iyi herkes takımını çok seviyor” dedi.



Geleceği hakkında konuşan 'Panter', Napoli'de mutlu olsa da ne kadar daha bu kulüpte devam edebileceğini bilmiyor. “Sonuna kadar Napoli'de kalabilirim diyemem, çünkü Napoli'nin olduğu kadar kontratım gereği Juventus'un da oyuncusuyum”



Zalayeta geçen sezonun büyük bir kısmı sakatlıklar yüzünden forma giyemese de 22 maçta attığı 8 golle takımı için ne kadar önemli bir isim olduğunu göstermişti.



Uruguaylı forvet oyuncusu, 1997-2007 arasında Juventus'ta 10 yıl geçirdi. Bu 10 sezonun üçünde kiralık gönderilen oyuncu son olarak geçen sezonun başında Napoli'ye %50 si satılarak yollandı.



