Pantalon giyen kadına hapis cezası

Sudan’da Lübna Hüseyin adlı kadın gazetecinin pantolon giydiği mahkeme tarafından 500 Sudan poundu para cezasına çarptırıldı.



Ancak Lübna Hüseyin, para vererek kurtulmak yerine hapis cezası çekmeyi tercih etti. Sudan’da İslam şeriatı adına yasaların yanlış uygulandığını ve bu yolda mücadelesini sürdüreceğini belirten Lübna Hüseyin, “Para cezasını kesinlikle ödemeyeceğim, ben hapishaneye gitmeyi tercih ederim” sözleriyle kararlılığını gösterdi.



Lübna Hüseyin, daha önce de, BM’de görevli olduğu için örgütün dokunulmazlığından yararlanma yerine istifa ederek yargı karşısına çıkmayı seçmişti. Lübna Hüseyin’in avukatı Nebil Edib de telefonla CNN’e yaptığı açıklamada, “O, şimdi cezaevinde. Çünkü bunu bir ilke meselesi olarak görüyor” dedi. Lübna Hüseyin’in Umdurman’daki kadınlar cezaevine konduğu bildirildi.



Dünkü karar duruşmasında mahkemeden çıkan tanıklar, içeri alınmayan gazetecilere yaptığı açıklamada, Lübna Hüseyin’in 200 dolar para cezasına çarptırıldığını, bu paranın ödenmemesi durumunda gazetecinin bir ay hapis yatacağını belirtti. Dünkü duruşmadan önce yüzlerce kişi başkent Hartum’daki mahkemenin önünde destek gösterisi yaptı.



Göstericileri dağıtmak isteyen polis bir kadını dövdü, yirmi kadar göstericiyi gözaltına aldı, gazetecilerin fotoğraf çekmesini de engelledi.