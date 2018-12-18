Pansiyon müşterisi odasında ölü bulundu

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da bir pansiyonda kalan Mustafa Çakır (52), odasında ölü bulundu.

Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi\'ndeki bir pansiyona 15 gün önce yerleşen Mustafa Çakır\'dan haber alamayan arkadaşları, dün akşam kaldığı pansiyona giderek bilgi almak istedi. Oda kapısını çalan arkadaşları, ses gelmemesi üzerine işletme sahibine haber verdi. Yedek anahtarla kapısı açılan odada Çakır, hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Mustafa Çakır\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Çakır\'ın cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İyi derece Almanca bildiği belirtilen Mustafa Çakır\'ın çevirmenlik yaparak geçimini sağladığı kaydedildi.



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