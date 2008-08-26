

Panorama



Turkcell Süper Lig'de 2008-2009 sezonunun ilk haftasında, Galatasaray averajla lider durumda bulunuyor. İlk hafta sonunda 4 büyüklerden Trabzonspor ikinci, Beşiktaş ise 4. sırada yer alırken Fenerbahçe, 16. sırada kendine yer bulabildi. İşte ilk haftadan notlar



Futbolcu



BOBO: Beşiktaş'ın Antalya'da elde ettiği inanılmaz galibiyette Siyah-Beyazlı takımın tüm oyuncularının emeği vardı. Beşiktaş'ın lehine iki kez çevirmeyi başaran Bobo'yu ayrı bir kefeye koymakta fayda var. Sambacı, ilk yarıda tutuktu, ancak son dakikalarda iki gol kaydetti.



Takım



GAZİANTEP: G.Antep, F.Bahçe'yi ligde en son mağlup ettiğinde takvimler 2000 yılını gösteriyordu. 8 yıl boyunca bir beraberliğin dışında rakibine sürekli yenilen Güneydoğu temsilcisi, en sonunda makus talihini de yendi. Üstelik bu galibiyeti futbol tabiriyle 'balına' değil sonuna dek hak ederek aldı. Oynadıkları sağlam futbol ve elde ettikleri galibiyetle sevenlerine de umut verdiler.



Teknik direktör



NURULLAH SAĞLAM: Hazırlık kampında çok iddialı beyanatları vardı Nurullah Sağlam'ın. Elbette henüz çok erken ama dediği gibi oldu ve 8-10 yıl öncesinin güçlü Gaziantepspor'undan esintiler hissettik ilk maçta. Bu galibiyette Fenerbahçeli futbolcuların sapır sapır dökülmeleri kadar Sağlam'ın rakibi iyi analiz etmesi de etkiliydi.



Haftanın İncileri



Ben bu Antalya'nın sahasından şikayetçiyim. Futbolun marka değerini böyle sahalar düşürüyor.



Şansal Büyüka, Maraton



Çimleri kesmişler, kel yerlere atmışlar. Ben olsam koyunları getirir otlatırım.



Erman Toroğlu, Maraton



10 günde 4 kez Güiza'nın Reina'da çekilmiş fotoğrafını gördüm. Aragones, Semih'e haksızlık yapıyor. Bana ne Alex'ten, Güiza'dan... 4 tane atmış çocuk. Senin banka memurundan ne farkın var şimdi. Oturtabilir misin Güiza'yı? Semih'in oynaması için illa sarı veya siyah tenli bir futbolcu mu olması gerekiyor? Artık Semih, ağzıyla kuş tutsa bu takımda banko oynayamayacağını düşünmez mi?



Rıdvan Dilmen (Futbol yorumcusu)



Hakan Şükür, hem futbolcu, hem insan hem de golcü olarak müthiş bir kayıp. Keşke aramızda olsaydı. Onun eksikliğini hissediyoruz. Arif abinin, Hakan Ünsal'ın, Bülent ağabeyin başına gelenler onun da başına geldi. Zannediyorum, bu işler yakın zamanda benim de başıma gelecek.



Hasan Şaş (G.Saraylı futbolcu)



Medya Adanliz



İlk haftanın tebrikleri TRT ve NTV'ye



Maç sonrası programlar bakımından Türkiye'nin en seviyeli işlerine imza atan kanallar üç aşağı beş yukarı belli zaten. Nitekim TRT ve NTV aynı çizgilerini muhafaza ederek girdiler yeni sezona. TRT Stadyum ve Tele Lig ile futbolun güzelliklerini seyirciyle buluştururken, NTV Rıdvan Dilmen ile yeşil sahada rakiplerine fark atıyor. Tribüne oynama basitliğine düşmüyorlar ve önceliği futbol yayıncılığının seviyesini üstlerde tutmaya veriyorlar.



Futbol ateşi yakarmış ateşi...



Tam da RTÜK'ün spor/futbol programlarıyla ilgili araştırma açıklamasının ardından sezona yine fecaat giriş yapanlar oldu. Fox TV'nin 'Futbol Ateşi' adlı programında usta yorumcular (!) Adnan Aybaba ve Hayri Hiçler bir araya gelince 'ikisi bir arada, geçmiş olsun ekrana' durumları yaşanıyor. NTV ve TRT için söylediklerimizin tamamen zıddı bir niyetle koyulmuş olan program, RTÜK'ü haklı çıkartmak için her türlü yolu deneyecek gibi görünüyor.



Haftanın hakemi



FIRAT AYDINUS



Orta Anadolu'nun dev maçında son yılların iki güçlü takımı karşı karşıya gelirken Fırat Aydınus, temposu yüksek olan ama golsüz biten bu müsabakayı gayet başarılı bir şekilde yönetmeyi bildi. Geçen sezon sayıca az ama kritik maçlarda görev verilen Aydınus, sezona formda giren hakemlerden olduğunu gösterdi.



Haftanın olayı



ANADOLU'NUN ASABI FENA BOZUK



Haftanın olayından kastımız gerçekten de olaylar... Gaziantepspor ile Fenerbahçe arasında oyuncu transferi nedeniyle gerilen ipler, maçtan önce stat çevresinde olayların çıkmasına neden oldu. Ertesi gün ise Antalya'da Beşiktaş taraftarıyla Antalyalılar arasında polisiye vakalar yaşandı. Üstelik gerginlik protokol tribününe kadar sıçradı da... Kocaeli ve Eskişehir gibi takımların da lige çıktığı düşünülürse bu sezon bu gibi hadiselerin olma ihtimali hayli yüksek denebilir.



Kart Raporu



Sarı Kart

Antalyaspor - Ali Zitouni, Serge Pacome Djiehoua

Bursaspor - İbrahim Öztürk, Kirita

Denizlispor - Güray

Eskişehirspor - Bülent Kocabey , Poljak

Fenerbahçe - Edu , Gökhan Gönül , Güiza , Lugano

Gençlerbirliği - Djite , El Saka , İlhan Eker , Koray Avcı

Hacettepe - İbrahim Şahin , Serkan Atak

İstanbul B.Ş.B. - Ekrem , Zeki Korkmaz

Kayserispor - Leonardo Escobar , Milan Purovic , Saidou , Umut Koçin

Kocaelispor - Andelkoviç , Jestrovic , Patrice Nzekou Nguenheu , Serdar Kulbilge

Konyaspor - İsmail Güldüren

Sivasspor - Faruk Bayar , Murat Sözgelmez , Onur Tuncer

Trabzonspor - Serkan Balcı



Kırmızı Kart

Ankaraspor - Theo Weeks

Denizlispor - Murat Karakoç

Kayserispor - Mehmet Eren





TOPLU SONUÇLAR VE GOLLER



- Antalya-Beşiktaş: 2-3



Goller: Dk. 10 Bienuk, Dk. 36 Sege Pacome / Dk. 78. Delgado, Dk. 80 ve 90 Bobo



- Gençlerbirliği-Kocaelispor: 1-1



Goller: Dk. 40 Burhan/ Dk. 45 Jestroviç



- Konyaspor-Ankaragücü: 3-2



Goller: Dk. 22 Celalettin, Dk. 90 Cihan / Dk. 26 Gökhan, Dk.44 Burak (k.k.), 78 Dk. Jaba



- Trabzonspor-Ankaraspor: 2-0



Goller: Dk. 64 Selçuk, Dk. 86 Gökhan



- Gaziantep-Fenerbahçe: 1-0



Gol: Dk. 80 Tabata



- Sivasspor-Kayserispor: 0-0



- Hacettepe-Bursaspor: 1-2



Goller: Dk. 45 İbrahim (pen) / Dk. 44 Ivankov (pen.), Dk. 84 Gökhan



- İstanbul Bş. Bld.-Eskişehirspor: 0-0



- Galatasaray-Denizlispor: 4-1



Goller: Dk. 36 Kewell, Dk. 76 Hakan Balta, Dk. 84 Barış, Dk. 90 Lincoln / Dk. 45 Fatih



ŞAMPİYONLAR LİGİ



27 Ağustos Çarşamba: 19.00 Steaua Bükreş-Galatasaray



Fenerbahçe-Partizan (21.00)



UEFA KUPASI



28 AğustosPerşembei: 21.00 Beşiktaş-Siroki Brijeg



2. HAFTANIN PROGRAMI



29 Ağustos Cuma: 21.00 Ankaragücü-Trabzonspor.



30 Ağustos Cumartesi: 21.00 Ankaraspor-Gaziantepspor, Fenerbahçe-Büyükşehir Belediyespor, Kocaelispor-Sivasspor.



31 Ağustos Pazar: 21.00 Bursaspor-Gençlerbirliği, Denizlispor-Antalyaspor, Eskişehirspor-Hacettepespor, Kayserispor-G.Saray.



1 Eylül Pazartesi: 21.00 Beşiktaş-Konyaspor.



