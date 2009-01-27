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Spor

'Pano Bobo'yu istiyor'

Yunanistan basını, Panathinaikos'un Beşiktaş'ın Brezilyalı Bobo'ya teklif götürmeye hazırlandığını yazdı.

27 Ocak 2009 02:00


Yunanistan basını, Panathinaikos'un Beşiktaş'ın Brezilyalı Bobo'ya teklif götürmeye hazırlandığını yazdı. Kadrosunda 5 Brezilyalı bulunan Yunan takımının, forvetini de Brezilyalı bir futbolcu ile güçlendirmek istediği ve Bobo'nun listenin ilk sıralarında yer aldığı belirtildi.


Beşiktaş'ta istikrarlı olarak forma giyemeyen Bobo'ya, Yunan kulübü Panathinaikos talip oldu.

Yunan basını, devre arasında forvet hattını güçlendirmek isteyen yeşil-beyazlı kulübün Avrupa ve Brezilya'da forvet arayışlarının sürdüğünü, listediki isimlerden birinin de Bobo olduğunu yazdı.

Öncelikli olarak Internacional'den Nilmar ve River Plate'ten Falcao'ya teklif götüren Panathinaikos, bu iki futbolcu ile de anlaşamayınca hedefini Bobo olarak belirledi.

Kadrosunda Arsenal'den alınan Gilberto Silva dahil 5 Brezilyalı bulunan Panathinaikos, takım uyumu için tercihini yine bir Brezilyalıdan yana kullanmakta kararlı.

Hırvat futbolcu Seriç'in transferinde Beşiktaş Kulübü ile iyi ilişkiler kuran yeşil-beyazlı yönetimin bir kaç gün içinde siyah-beyazlı kulübe başvuracağı belirtildi.

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