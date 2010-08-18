-PANKARTTAN GÖZALTINA ALINANLAR SERBEST AYDIN (A.A) - 17.08.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aydın'daki mitinginde pankart açtıkları gerekçesiyle gözaltına alınan dört kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Miting sırasında ''Yargısız İnfaza Hayır'', ''Recep'im Sana Hayır Diyeceğiz'', ''Kılıçdaroğlu Gelecek, Dertler Bitecek'' yazılı pankartları taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alınan G.Ç, E.Y, S. K. ve T. A. Efeler Polis Karakolu'nda ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. CHP Aydın İl Başkanı Tunç Aytur, mitingde açılacak pankartların, Aydın Emniyet Müdürlüğüne önceden bildirildiğini, ancak bunların dışında da bazı pankartlar açıldığını belirterek, ''Bu pankartlarla ilgili dört arkadaşımız gözaltına alınmıştı. Yapılan tahkikat sonucunda bunların hiç birisinde suç unsuruna dair bir delil olmadığı için, serbest bırakıldılar'' dedi.