Pankart ve slogan 'örgüt üyeliği delili' sayıldı, iki çocuk daha tutuklandı!

İstanbul Okmeydanı'ndaki Gençlik Federasyonu adlı derneğe yapılan gece baskınında, o esnada binada uyumakta olan iki çocuk ile bir arkadaşları gözaltına alındı. İkisi tutuklanan üç gence 'yasadışı örgüt üyeliği ve propagandası' suçlarından dava açıldı. Gençlerin, pankart açıp slogan atmaları delil sayıldı.

İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde, 31 Mart 2015 günü Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın DHKP-C örgütü tarafından rehin alınması ve sonrasındaki çatışmada öldürülmesinin ardından polis, bu örgütle ilişkili olduğu iddiasıyla Okmeydanı’ndaki “Gençlik Federasyonu Derneği” binasını bastı. O esnada binada uyumakta olan 16 yaşındaki S.A. ve 17 yaşındaki H.S. gözaltına alındı. Bu iki çocuğun yanı sıra 17 yaşındaki D.P. de evi basılarak, Emniyet’e götürüldü.

İsmail Saymaz'ın Radikal'de yayımlanan haberine göre, D.P., ifadesinde, Okmeydanı’ndaki kentsel dönüşüm protestosuna, Gezi Parkı eylemlerine ve Berkin Elvan anmasına katıldığını belirterek, “Tamamen bireysel olarak gittiğini ve demokratik haklarını kullandığını” söyledi. S.A. ise Gençlik Federasyonu’na kültürel faaliyetler nedeniyle devam ettiğini ve kitap okuduğunu vurgulayarak, “Polislerin sabaha karşı kapıları ve tavanları kırarak içeriye girmesi nedeniyle slogan attım” dedim. H.S. de bir arkadaşını ziyaret için geldiği Okmeydanı’nda S.A. ile karşılaştığını, kültür faaliyeti yapıldığı için birlikte derneğe gittiklerini, vakit geç olduğu için gece burada kaldıklarını anlattı. H.S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, D.P. ve S.A. ise cezaevine gönderildi. Üç çocuk hakkında ‘terör örgütü üyeliği ve örgüt propagandası’ suçlarından İstanbul 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede, S.A.’nın beş, D.P.’nin ise dört ayrı eylemde slogan attıkları ve pankartları tuttukları belirtildi. İlk duruşma için 22 Mayıs’a gün verildi.

Bu arada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, F.M.A. adlı çocuğun DHKP/C tarafından alıkonulduğu savıyla 6 Mayıs’ta da Gençlik Federasyonu’na gece baskını yapmış ve dokuz çocuk gözaltına alınmıştı. Tek suçları, o saatte dernekte uyumak ve baskın sırasında slogan atmak olan 17 yaşlarındaki B.K., E.D. ve H.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Berkin için yürüyenlere dava

Öte yandan, İstanbul’daki Gazi Parkı gösterilerinden biber gazı fişeğiyle vurularak hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ölümünden bir gün sonra, 12 Mart 2014’te, Eskişehir’de yürüyüşe katılan 15 kişi hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet, bir kişi için de ayrıca ‘kamu kalına zarar’ suçlarından dava açıldı.