-PANKART ASARKEN DÜŞEREK ÖLDÜ ANKARA (A.A) - 03.05.2011 - MHP'nin bugün yapılacak aday tanıtım toplantısı için pankart asma çalışmalarını gerçekleştiren reklam firmasının çalışanı, düşerek hayatını kaybetti. MHP'nin, Ankara Arena'da bu akşam düzenlenecek milletvekili aday tanıtım toplantısı için salonda sürdürülen çalışmalar kapsamında pankart asan Keremhan Kızıl (19) adlı işçi, yüksekten düştü. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kızıl, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Nurullah Zengin, Kızıl'ın hastaneye getirildiğinde yaşam fonksiyonlarını kaybetmiş durumda olmasına rağmen gerekli müdahalelerin yapıldığını, ancak gencin bu müdahalelere yanıt vermediğini bildirdi.