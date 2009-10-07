Pangalos geri döndü

Yunanistan'ın yeni başbakanı olan Yorgo Papandreu, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın yakalanmadan önce Kenya’ya kaçırılıp Yunan elçiliğinde barındırılması skandalında başrol oynayan Dışişleri eski Bakanları’ndan Teodoros Pangalos’u da Başbakan Yardımcılığı’na getirdi.



Yunanistan'da pazar günü yapılan seçimleri kazanarak, Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas’tan hükümeti kurma görevini alan PASOK Partisi Genel Başkanı Yorgo Papandreu, kabinesini açıkladı. Başbakanlığın yanısıra daha önce Simitis hükümetlerinde yaptığı dışişleri bakanlığı görevini de üstlenen Yorgo Papandreu, savunma bakanlığı görevine Evangelos Venizelos’u, ekonomi bakanlığına Luka Katseli, maliye bakanlığına ise Yorgos Papakostandinu’yu getirdi. Papandreu, 16 olan bakanlık sayısını 15’e indirdi. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın yakalanmadan önce Kenya’ya kaçırılıp Yunan elçiliğinde barındırılması skandalında başrol oynayan Dışişleri eski Bakanları’ndan Teodoros Pangalos’u da Başbakan Yardımcılığı’na getirdi. Papandreu’nun, parlamento başkanlığı için de eski bakanlardan Filippos Peçalnikos’u aday göstereceği öne sürüldü. Yunanistan’ın yeni kabinesi, bugün yemin ederek görevine başlayacak.



Öte yandan Dolmabahçe’deki Başbakanlık Ofisi’nde dün akşam bir araya gelen Başbakan Erdoğan ile Finlandiya Başbakanı Matti Vanhanen, görüşme sırasında Papandreu’ya telefon edip kutladılar. Papandreu da Erdoğan’ı Yunanistan’a davet etti.



Eyvah! Pangalos Başbakan Yardımcısı



Öcalan’ı elçilikte saklamıştı



Politikaya atılmadan önce, Atina Üniversitesi Hukuk ve İktisat Fakültesi’nden mezun olan Teodoros Pangalos, öğrencilik yıllarında ateşli bir komünist olarak sol gençlik hareketlerine katıldı. Daha sonra Fransa hükümetinden aldığı bursla lisansüstü eğitim için 1964’te Paris’e giden Pangalos, Pantheon Üniversitesi’nde yüksek lisans, Sorbonne’da doktora yaptı. 1968’de ise Albaylar Cunta’sı tarafından Yunan vatandaşlığından ihraç edildi.



Türkiye’de ’Dangalos’ denmişti



Türkiye’de ’Dangalos’ olarak da bilinen Pangalos, Kardak krizinin faturasını askerlere kesmekten de çekinmedi. Askerleri acizlikle, beceriksizlikle suçladı. Dönemin Genelkurmay Başkanı Limberis’in ordudan uzaklaştırılmasına ön ayak oldu. Kardak meselesinin çözümü için Lahey Adalet Divanı önerisini ortaya attı. Bu öneri Türkiye hariç bütün dünyada takdirle karşılandı. Kardak krizinin 3. yılı münasebetiyle ’Netnews’ haber ajansına yaptığı açıklamada, bu krizin ’Türk yayılmacılığının somut bir kanıtı’olduğunu iddia eden kriz gecesi, Başbakan Simitis’e de kafa tuttuğunu söylemişti.



Ağzına hakim olamıyor



1998: Dışişleri Bakanlığı döneminde İsmail Cem ile New York’ta görüştü. Sonra Türkiye’yi “ırz düşmanı, hırsız ve kanlı çizmeleriyle Avrupa yolunda ilerlemek isteyen bir ülke” olarak tanımladı. Açıklama, iki ülke ilişkilerinde siyasi bir kriz yaratmış ve yine Başbakan Simitis, Pangalos’a ihtar vermişti.



1999: Dönemin Dışişleri Bakanı Pangalos, Abdullah Öcalan krizinde başrol oynadı. Atina’ya gizlice giren PKK liderini kurtarmak için Kenya’ya gönderdi. Nairobi’deki Yunanistan Büyükelçiliği rezidansında 12 gün ağırladı. Öcalan yakalanınca, Başbakan Simitis’in arkasından işler çevirdiği gerekçesiyle kovuldu.



Daha sonra Kültür Bakanlığı’na atanan Pangalos, insan hakları konusunda Türk politikasını “Hitler’in izlediği politikalara” benzetince çileden çıkan Simitis, kendisini ikinci kez bakanlıktan kovdu.