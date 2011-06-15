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Dünya

PANETTA'NIN ATAMASINA ONAY WASHINGTON (A.A)

15 Haziran 2011 11:47

-PANETTA'NIN ATAMASINA ONAY WASHINGTON (A.A) - 15.06.2011 - ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi, ABD Başkanı Barack Obama tarafından Savunma Bakanlığına aday gösterilen Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Leon Panetta'nın atamasını onayladı. Komite, sözlü olarak yaptığı oylamada, Panetta'nın ABD'nin yeni savunma bakanı olmasına oy birliğiyle onay verdi. Panetta'nın, görevine resmen başlayabilmesi için gereken Senato onayını da yakında alacağı belirtildi, ancak bu konuda herhangi bir tarih verilmedi. CIA Başkanı Panetta, 4,5 yıldır ABD Savunma Bakanı olarak görev yapan ve 30 Haziran'da emekliye ayrılacak olan Robert Gates'in yerine geçecek.

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