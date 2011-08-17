-Panetta: Kaddafi'nin günleri sayılı WASHINGTON (A.A) - 16.08.2011 - ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, Libya lideri Muamer Kaddafi'nin günlerinin sayılı olduğunu söyledi. Panetta, Libya İçişleri Bakanı Nasır el Mabruk Abddullah'ın rejimi terkettiği haberlerini kastederek, "Kaddafi'nin güçleri zayıfladı ve bu son terkediş ne kadar zayıfladıklarının bir başka göstergesi" dedi. Savunma Bakanı, Kaddafi'nin günlerinin sayılı olduğunun görüldüğünü belirtti. Kahire havaalanı yetkilileri dün, Abdullah ile ailesinin özel bir uçakla Tunus'dan Kahire'ye geldiğini belirterek, Abdullah'ın turist vizesiyle girdiğini, kendisini Libya'nın Kahire Büyükelçiğinden kimsenin karşılamadığını söylemişlerdi. -BM'nin Libya özel temsilcisi Tunus'tan ayrıldı- Öte yandan, Tunus resmi ajansı TAP, Libya'daki tarafların temsilcileri ve Tunus makamlarıyla görüşen BM'nin Libya özel temsilcisi Abdülilah Hatib'in 24 saatlik ziyaretinin ardından Tunus'tan ayrıldığını bildirdi. Hatip TAP'a yaptığı açıklamada, Libyalı muhaliflerin siyasi organı Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) ve Libya hükümeti temsilcileriyle gayrıresmi müzakereler çerçevesinde görüştüğünü söylerken, bu görüşmelerde tarafların biraraya mı geldiklerini yoksa görüşmelerin ayrı ayrı mı yapıldığını belirtmedi. Hatib ayrıca talepleri üzerine Libyalı vatandaşlarla ve Tunus Başbakanı Beyci Said Essebsi ve Dışişleri Bakanı Muldi Kefi ile de görüştüğünü kaydetti. BM özel temsilcisi, Tunus'un Cerba adasında muhalifler ve rejim arasında yapıldığı söylenen görüşmelerden haberi olmadığını söyledi.