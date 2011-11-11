-Panetta uyardı WASHINGTON (A.A) - 10.11.2011 - Amerikan Savunma Bakanı Leon Panetta, İran'ı projesini sürdürmesi konusunda caydırmadan, nükleer programını hedefleyen bir askeri harekatın bölgede ''ciddi etkisi'' olabileceğini ve ''istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini'' söyledi. Panetta, basın toplantısında, askeri bir harekatın İran'ın nükleer programını sadece üç yıl erteleyeceğini ve bu nedenle ''ancak son çare'' olarak düşünülmesi gerektiğini belirterek, kendine göre, uluslararası toplumun Tahran'a karşı daha sert yaptırımlar uygulaması gerektiğini belirtti. ''İran'ı sadece projesinden caydırmamamakla kalmayacak, aynı zamanda bölgede ve bölgedeki Amerikan güçleri üzerinde ciddi etkisi olacak istenmeyen sonuçlarla karşı karşıya kalmamak için dikkatli olmalıyız'' diyen Panetta, selefi Robert Gates'in, İran'ın nükleer programını hedefleyecek bir harekatın bunu sadece üç yıl erteleyeceği yönündeki tahminine katıldığını kaydetti. Panetta, ''İran'a karşı harekat düzenlemek konusunda, sanıyorum İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün bizzat bunun son çare olması gerektiğini söyledi ve biz de bu görüşü paylaşıyoruz'' dedi.