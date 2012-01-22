-Panetta: ''SS Enterprise Hürmüz Boğazı'ndan geçecek'' US ENTERPRISE (A.A) - 22.01.2012 - ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, bütçe baskısına rağmen Amerikan yönetiminin 11 uçak gemisini korumaya kararlı olduğunu söyledi. USS Enterprise gemisinde görev yapan yaklaşık bin 700 denizciye seslenen Panetta, ayrıca geminin Basra Körfezi'ne doğru yola çıktığını ve Hürmüz Boğazı'ndan geçeceğini, görevlerinin bu olduğunu kaydetti. İran yönetimi, dünyanın en önemli petrol geçiş hatlarından olan Hürmüz Boğazı'nı kapatmakla tehdit ederek ABD'ye bölgeye gemilerini göndermemesi uyarısında bulunmuştu. Pentagon'un, bütçe baskısı nedeniyle deniz filosunda sayıyı düşürebileceği yorumları yapılıyordu.