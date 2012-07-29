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Dünya

Panetta Ortadoğu'ya gidiyor

ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, yarın Ortadoğu temaslarına başlayacak

29 Temmuz 2012 19:22

El Arabiya'nın haberine göre, Panetta'nın Tunus ve Mısır'ın ardından İsrail ve Ürdün'de temaslarda bulunulacağı belirtildi.

Kudüs'te İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'ın da aralarında bulunduğu İsrailli yetkililerle bir araya gelecek Panetta'nın Barak ile başta İran olmak üzere bölgesel meseleleri ele alacağı kaydedildi. 


Panetta'nın Suriye'den kaçan yaklaşık 140 bin kişiye evsahipliği yapan Ürdün'de de Kral II. Abdullah ile görüşeceği belirtildi. 

Ziyaretine Tunus'tan başlayacak olan Panetta'nın, Mısır 'da Yüksek Askeri Konsey Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi ile bir araya geleceği bildirildi.

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