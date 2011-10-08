-Panetta, NATO'nun Libya operasyonunu savundu SİGONELLA DENİZ HAVA ÜSSÜ (A.A) - 07.10.2011 - ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, NATO'nun Libya operasyonunu savundu. İtalya gezisi kapsamında Sicilya'daki Sigonella Deniz Hava Üssü'nde askerlere hitaben bir konuşma yapan Panetta, ABD ve NATO'nun Muhammed Kaddafi'ye karşı ortaklaşa düzenledikleri operasyonu sorgulayanlara tepki gösterdi. Panetta, "Operasyona yöneltilen eleştirilerin haksız olduğu kanıtlandı" dedi. Dün Brüksel'de bir araya gelen NATO savunma bakanları, İttifak'ın Libya operasyonunu devrimci güçlerin Kaddafi yönetimini devirmesine destek olduğu için başarılı olarak nitelemişti. NATO savunma bakanları, Libya'da çatışmalar sona erene kadar NATO operasyonunun devam etmesi gerektiğine karar vermişti. İsrail, Mısır, Belçika ve İtalya'yı kapsayan turunu tamamlayan Panetta'nın bugün ABD'ye dönmesi bekleniyor.