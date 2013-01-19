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Panetta: NATO 'İslami terör' üzerine odaklanmalı

ABD Savunma Bakanı, NATO'nun ''İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerden gelebilecek tehditler''le yüzleşmesi gerektiğini söyledi

19 Ocak 2013 17:32

ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, NATO'nun, ''İslami terör'' tehlikesine karşı ve Asya-Pasifik bölgesine yönelik daha geniş bir bakış açısı kazanmak için kendini yenilemesi gerektiğini söyledi.

Panetta, NATO'nun Afganistan'dan çekilecek olmasına ve küçülen bütçeler nedeniyle savunma harcamalarının azaltılmasına rağmen, NATO'nun ''İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerden gelebilecek tehditler''le yüzleşmesi gerektiğini vurguladı.

Panetta'nın açıklamalarının, 18 ay önce, önceki ABD Savunma Bakanı Robert Gates tarafından da dile getirildiği belirtildi. Gates, savunma yatırımlarının azalmasından yakınarak NATO'nun misyonunun kalmaması riskiyle karşı karşıya olduğunu söylemiş ve ABD'nin NATO'nun bütün mali yükünü çekemeyeceğini ifade etmişti.

ABD'nin, yeni savunma stratejisini hayata geçirebilmek için, Avrupa'daki askeri harcamalarında kesintiye gideceği belirtildi. Ayrıca savunma harcamalarında da on yıl içinde 487 milyar dolarlık kesinti bekleniyor.

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