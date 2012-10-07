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Dünya

Panetta: Karşılıklı top atışları savaş çıkarır

ABD Savunma Bakanı, Türkiye ile Suriye arasında yaşananlardan endişe duyduğunu söyledi

07 Ekim 2012 13:57

ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, Türkiye ile Suriye arasında süregelen karşılıklı top atışının, Suriye'deki çatışmanın tırmanacağı ve komşu ülkelere sıçrayabileceği yönündeki endişeleri artırdığını söyledi.
 
Peru'yu ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, mevkidaşı Pedro Cateriano ile düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin, Suriye'deki çatışmanın genişlememesi ümidiyle bu konudaki endişelerini aktarmak için diplomatik kanallarını kullandığını belirtti.

ABD Savunma Bakanı Panetta, ayrıca nükleer programıyla ilgili endişeleri gidermeye başlamazsa uluslararası toplumun İran'a daha fazla yaptırım uygulamaya hazır olduğu uyarısında da bulundu.

Peru Devlet Başkanı Ollanta Humala ile de biraraya gelen Panetta, ABD'nin, terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı ve insani ihtiyaçlar konusunda Peru'ya yardım etmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

İki ülkenin aralarındaki savunma işbirliği anlaşmalarını yenilemek için müzakelerde bulunduğu da ifade edildi.

ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, bugün Peru'dan Uruguay'a geçecek.

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