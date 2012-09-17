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Dünya

Panetta Doğu Asya'daki gerginlik konusunda uyardı

Panetta, Asya turunun başkangıcında yaptığı konuşmada, "Bir tarafın ya da diğerinin hatalı bir hareketi, şiddete ve çatışmaya dönüşebilir" dedi

17 Eylül 2012 00:27

ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, Asya'nın doğusunda kışkırtıcı hareketler azaltılmazsa, bölgedeki toprak anlaşmazlığının daha geniş alanlara yayılması olasılığının bulunduğunu söyledi.

Panetta, Tokyo'da yaptığı açıklamada, Washington'un Asya'daki toprak anlaşmazlıkları konusunda herhangi bir tarafı tutmadığını da vurguladı.
 
Amerikan savunma bakanı, Doğu Asya turu kapsamında Yeni Zelanda'yı da ziyaret edecek.
 
Bu arada Japonya ile Çin arasında tartışma yaratan adalar medeniyle Çin'in birçok yerinde Japon aleyhtarı protesto eylemleri sürüyor. Güneydeki Shenzhen kentinde öfkeli kalabalığı dağıtmak isteyen özel polis birimleri göz yaşartıcı bomba ve tazyikli su kullandı.
 
Bugün de yüzlerce Çinli protestocu Pekin'deki Japonya Büyükelçiliği önünde özel polis birimleriyle karşı karşıya geldi. Xi'an kentindeki gösteriler sırasında bir görgü tanığı, Japon marka olduğu için fotoğraf makinesinin elinden alınıp tahrip edildiğini anlattı.
 
Japonya Başbakanı Yoşihiko Noda, Japon vatandaşlarının korunması için Pekin yönetiminin önlem almasını istedi; bununla birlikte her iki ülke liderlerinin sükûnetlerini korumaları gerektiğini vurguladı.
 
Japon hükümetinin Doğu Çin Denizi'nde yer alan ve Japonların özel mülkiyeti altında bulunan adaları satın almak üzere adım atması üzerine, Çin, adalar üzerinde yeniden egemenlik hakkı talep etmişti.

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