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Dünya

Panetta: "Libya'nın önünde uzun ve zor bir yol var" TRABLUS (A.A)

17 Aralık 2011 16:20

-Panetta: "Libya'nın önünde uzun ve zor bir yol var" TRABLUS (A.A) - 17.12.2011 - Libya'yı ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, 42 yıllık Muammer Kaddafi yönetiminden kurtulan Libya'nın önünde uzun ve zor bir yolun olduğunu söyledi. Panetta, Libya Başbakanı Abdurrahim El Kib ile görüştükten sonra düzenlenen basın toplantısında, Libya yönetiminin Kaddafi'yi deviren güçleri birleştirme, silah depolarının güvenliğinin sağlanması, ordu, polis ve demokratik kurumların oluşturulması gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Panetta, sözünü ettiği sürecin Libya için uzun ve zorlu bir geçiş olacağını belirterek, bununla birlikte Libyalıların bu konuda başarılı olacağından emin olduğunu kaydetti. Panetta, Libya sokaklarındaki gerçek gücün milisler olup olmadığıyla ilgili olarak da, geçici hükümetin yetkililerinin bu grupların tamamına ulaşmak için doğru adımları atacağından, bu grupları biraraya getirip tek Libya'nın ve tek savunma sisteminin parçası yapacağından emin olduğunu bildirdi.

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