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Panelvan minibüs köprü ayağına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan panelvan minibüs, köprü ayağına çarptı 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

10 Mayıs 2018 22:51

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan panelvan minibüs, köprü ayağına çarptı 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Çorlu\'nun  Seymen Mahallesi\'nde meydana geldi. Eyüp Kurt yönetimindeki 44 KL 499 plakalı panelvan minibüs, yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, köprünün beton ayağına çarparak devrildi. Kazada araçta bulunan Eyüp Kurt, Cemal Yıldız ile Vahap Kurt yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Vahap Kurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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