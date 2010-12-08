-PANELLINIOS BC: 66 - GALATASARAY CAFE CROWN: 62 ANKARA (A.A) - 07.12.2010 - Basketbolda, Erkekler Avrupa Kupası (E) Grubu'nda yer alan Galatasaray Cafe Crown, gruptaki 4. maçında Yunanistan'ın Panellinios BC takımına 66-62 yenildi. Lamia Arena'da yapılan karşılaşmanın ilk periyodu 11-9 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlanırken, Galatasaray Cafe Crown, devre arasına 28-26 üstün girdi. Panellinios, çekişmeli geçen 3. periyot sonunda 48-44 üstünlüğü ele geçirdi ve maçtan 66-62 galip ayrıldı. Galatasaray Cafe Crown'da Joshua Shipp ve Preston Shumpert 18'er sayı üretirken, Panellinios'ta Manolis Papamakarios ile Joseph Krabbenhoft 15'er sayı kaydetti. Galatasaray Cafe Crown, gruptaki 5. maçında 14 Aralık Salı günü Hollanda'nın Gasterra Flames takımını konuk edecek.