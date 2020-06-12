Pandora tümüyle geri dönüştürülmüş altın ve gümüş kullanmaya hazırlanıyor

Dünyanın en büyük mücevher firmalarından Pandora, 2025 itibarıyla, mücevher koleksiyonlarını geri dönüştürülmüş altın ve gümüş kullanarak hazırlayacağını duyurdu. Bu yolla, karbon ayak izini gümüşte 3’te 2 oranında, altında ise yüzde 99’dan fazla oranda azaltmış olacak.

Pandora mücevherlerinde kullanılan altın ve gümüşün yüzde 71’i geri dönüştürülmüş kaynaklardan elde ediliyor. Tamamıyla geri dönüştürülmüş metallere yönelmek karbon ayak izini, su kullanımını ve diğer olumsuz çevresel etkileri azaltacak.

“Yaşadığımız gezegenin kaynaklarının sınırsız olmadığı bilincine varmadığımız sürece, insanoğlu olarak ağır faturalarla karşılaşabileceğimizin sinyallerini doğa bize uzun zamandır veriyor" diyen Pandora Türkiye Ülke Müdürü Sağnak Biznet, aldıkları kararı şöyle değerlendirdi: "Gerek bireysel, gerek toplumsal anlamda bu konuda sorumluluklarımızın farkında olmalıyız. Bizden sonraki nesillere bırakacak yaşanabilir bir dünya için eldeki sınırlı kaynakların en verimli şekilde kullanımı konusunda hassasiyet gösteriyoruz.“

Karbon ayak izi nedir?

Karbon ayak izi iki ana parçadan oluşur: doğrudan/birincil ayak izi ve dolaylı/ikincil ayak izi. Birincil ayak izi evsel enerji tüketimi ve ulaşım (sözgelimi araba ve uçak) dahil olmak üzere fosil yakıtlarının yanmasından ortaya çıkan doğrudan CO2 emisyonlarının ölçüsüdür. İkincil ayak izi kullandığımız ürünlerin tüm yaşam döngüsünden bu ürünlerin imalatı ve en sonunda bozulmalarıyla ilgili olan dolaylı CO2 emisyonlarının ölçüsüdür.