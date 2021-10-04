Pandora Belgeleri: Güney Kıbrıs lideri Anastasiadis'in kurduğu hukuk şirketi, Rus senatör Lebedev'in varlıklarını sakladı

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis tarafından kurulan bir hukuk şirketi, sahte malikler kullanarak tartışmalı bir eski Rus senatörün varlıklarını saklamakla suçlandı.

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Pandora Belgeleri sızıntıları dosyalarında yer alan dosyalara göre Nicos Chr. Anastasiades & Partners isimli hukuk şirketi, bir dizi off-shore şirketin gerçek sahibi olan ve Moskova tarafından yolsuzlukla suçlanan senatör Lenid Lebedev'i korumak için gizli sahipler sağladı. Panamalı Alcogal şirketi, bahsi geçen offshore şirketlerin sahiplerinin Anastasiadis tarafından kurulan hukuk firmasının çalışanları gözüktüğünü ifade etti.

8 Temmuz 2015'te tutulan bir raporda ise Britanya Virgin Adaları'nın finansal denetmenleri kendilerinin kandırıldığına ve bu şirketlerin asıl sahiplerinin Lebedev olduğuna inandıklarını belirtti.

Anastasiades & Partners, iddiaları sert bir şekilde yalanladı. 2013'te GKRY Cumhurbaşkanı seçilen Anastasiadis, BBC ve The Guardian'a yaptığı açıklamada seçimden sonra şirkette hiç hissesi kalmadığını ve 1997'de muhalefetin başına geçmesinden bu yana şirkette aktif rol almadIğını ifade etti.

Anastasiadis, "Konu hakkında bilgim yok. Eski hukuk şirketim hakkında iddialara cevap verecek bir pozisyonum yok" dedi.

Belgelerde, Anastasiadis'in konudan haberdar olduğuna dair bir kanıt bulunmuyor. Ancak The Guardian, Anastasiadis'in cumhurbaşkanlığı yaparken denetimi olmadan bir hukuk şirketinin adını taşıyarak çalışmasına devam etmesinin şaşırtıcı olduğuna dikkat çekti.

Lebedev, varlıklarını açıklamamakla suçlandıktan sonra 2015'te Rusya'yı terk etmişti.