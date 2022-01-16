Pandemiyle birlikte sınırlar kapanmıştı; Kuzey Kore'den bir kargo gemisi ilk kez Çin'e gitti

Kuzey Kore'den bir kargo treninin, sınırların Covid-19 pandemisiyle birlikte kapanmasından sonra ilk kez geçerek Çin'e ulaştığı belirtildi.

Resmi olarak hiçbir Covid vakası bildirmeyen Kuzey Kore, Covid-19 pandemisinin başladığı 2020'den bu yana kara yolu sınırlarını kapatmış ve seyahat yasakları uygulamıştı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Kuzey Kore'den çıkan bir kargo treni, pandemiden bu yana ilk kez Yahu Nehri'ni geçerek Çin'in sınır kenti Dandong'a ulaştı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın aktardığına göre, trenin ne taşıdığı bilinmese de yarın 'acil durum materyalleri' taşıyarak Çin'den Kuzey Kore'ye dönmesi bekleniyor.

Çin'den gelen veriler pandemi süresinde kısıtlı olsa da ticaretin sürdüğünü gösterse de, Kuzey Kore'nin deniz yolunu kullandığı biliniyor.