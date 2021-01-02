Pandemiye rağmen 2020'de yolcu uçağı kazalarında ölenlerin sayısı arttı

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2020 yılında pandemi nedeniyle uçağa binen yolcu sayısı azalsa da, ticari uçuş kazalarında ölen insanların sayısı 299'a çıkarak 2019'a kıyasla yükseliş gösterdi.

Hollanda merkezli havacılık danışmanlık firması To70'in hazırladığı rapor göre 2020'de 40 büyük yolcu uçağı kaza yaptı. Bunlardan 5'i ölümlüydü. 2019 yılında 86 kaza yaşansa da hayatını kaybedenlerin sayısı 257 idi.

To70 verilerine göre 2020'de büyük yolcu uçaklarının kaza yapma oranı bir milyon uçuşta 0.27'ydi. Yani her 3.7 milyon uçuşta bir kaza meydana geldi.

2020'de ticari uçuşlarda yaşanan 299 can kaybının 176'sı İran Devrim Muhafızları tarafından “yanlışlıkla” vurulan Ukranya Uluslararası Havayolları uçağında meydana geldi. İkinci en ölümlü kaza ise 98 kişinin öldüğü Pakistan Uluslararası Havayolları 8303 numaralı uçuştu.