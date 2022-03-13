Pandeminin ikinci yılında Çin'de vaka patlaması: Bir günde 3 bin 400 vaka tespit edildi

Çin, Koronavirüs salgınının çıktığı iki yıldan bu yana en büyük vaka artışlarından birini yaşıyor. Çin’de son 24 saatte bir önceki günün iki katına çıkarak toplam 3 bin 400 vaka tespit edildiği belirtildi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Çin’de en az 19 bölge Omicron ve Delta vakalarıyla mücadele ediyor. Kuzeydoğudaki şehirlerde karantina uygulanırken Şangay’da okullar kapatıldı.

Çin, 2019’da Covid-19’un tespit edildiği ilk ülke olarak “sıfır Covid” politikası uygulamış, vaka artışlarını ve ölümleri kontrol altına almıştı. Öte yandan asemptomatik vakalarda artış ve Omicron varyantı bu kontrolü zorlaştırdı.