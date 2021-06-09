Pandemiden önce Vuhan'da yaklaşık 50 bin canlı hayvanın satışta olduğu tespit edildi

T24 Haber Merkezi

Çin'in vahşi hayvan ticaretinden kaynaklanan hastalık risklerini vurgulayan yeni araştırmalara göre, şehirde ilk yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının bildirilmesinden iki buçuk yıl önce, Vuhan'daki pazarlarda 47 binden fazla canlı hayvan satılıktı.

Reuters'ın haberine göre araştırmacılar; Vuhan'daki 17 pazarda Mayıs 2017 ile Kasım 2019 arasında 38 hayvan türünün satıldığını ve bunlardan 31 tanesinin koruma altındaki türler olduğunu söyledi.

Mart ayının sonunda yayımlanan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Çin ortak çalışması, canlı memelilerin 2019'da Vuhan'daki Huanan pazarında satıldığına dair doğrulanmış bir rapor bulunmadığını, ancak geçmişte satıldıklarına dair kanıtlar olduğunu bildirdi.

Çin, İngiltere ve Kanada'dan araştırmacılar tarafından yazılan yeni makale, Vuhan'da canlı yarasa veya pangolin satıldığına dair bir kanıt bulunmadığını, ancak vizonlar, rakunlar, sincaplar ve tilkilerin satıldığını kaydetti.