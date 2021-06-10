Pandemiden beri yüzde 40 arttı; dünyanın en zengin 500 insanının toplam serveti 8.4 trilyon dolara ulaştı

Dünyanın en zengin 500 insanının toplam serveti, Koronavirüs pandemisi başladığından bu yana yüzde 40 artarak toplam 8.4 trilyon dolara ulaştı.

Bloomberg'de yer alan habere göre, dünyanın en zengin 500 insanının serveti toplamda 8.4 trilyon dolara ulaştı. En zenginlerin serveti, Koronavirüs pandemisinin başından bu yana, bir buçuk yılda, yüzde 40 oranında arttı.

En çok kazananlar olan dev teknoloji şirketleri ise diğer şirketlerden daha az gelir vergisi ödüyor. G7 ülkeleri bu hafta gerçekleşecek görüşmelerde, teknoloji devlerinin yararlandığı yasal boşlukları ortadan kaldıracak bir şekilde küresel vergi reformu üzerine konuşacak.

Çokuluslu şirketlerin kârlarını düşük vergili ülkelerde rezerve ederken vergi yükümlülüklerini düşürmesinin önüne geçmeyi planlayan reformla ilgili geçen hafta G7 ülkelerinin maliye bakanları bir anlaşmaya varmıştı.