Pandemide sipariş alışkanlıkları değişti; Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın: Bir sevdiklerimize sarılmayı özledik, bir de kebabı

Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, yeni normalde kebap satışının rekor kırdığını belirterek, “Pandemide bir sevdiklerimize sarılmayı özledik, bir de kebabı. Bu satışlarımıza yansıdı” dedi.

Milliyet''te yer alan habere göre, kullanıcılarının Türk mutfağından özellikle de lahmacun ve kebaptan vazgeçmediğini söyleyen Aydın, "Türk mutfağı en çok tercih edilen kategori oldu. Adetsel bazda bakarsak en çok lahmacun sipariş edildi. Türk mutfağını hamburger takip ediyor. Geçen yıl günde ortalama 400 bin sipariş alıyorduk, bu yıl günde ortalama 580 bin adet sipariş veriliyor” diye konuştu.

"Öğrenciler anne yemeğine kavuştu, bizim tüketici profilimiz değişti"

Uzaktan eğitimin yemek siparişleri üzerindeki etkisine de değinen Aydın, “Kullanıcılarımızın büyük bölümünü öğrenciler oluşturuyor. Pandemi sürecinde uzaktan eğitime geçilmesiyle ailesinden uzakta yaşayan öğrenciler evlerine geri döndü. Onlar anne yemeklerine kavuştu, bizim de tüketici profilimiz değişti. Pandemiyle birlikte online alışverişle tanışan çok yeni tüketici segmentleri oldu. Böylece kullanıcılarımızın yaş grubu değişirken öğrencilerin evlerine dönmesinden olumsuz etkilenmedik” diye konuştu.