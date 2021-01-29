Pandemide prezervatif ithalatı arttı

Pandemi yılı olan 2020'de Türkiye'nin net prezervatif ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 33 artışla 584,4 tona yükseldi. Söz konusu üründe ithalat, kriz yılları olan 2018 ve 2019'da ciddi şekilde düşmüştü.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı aralık ayı dış ticaret verilerinde yer alan bilgilere göre, karantina önlemleri nedeniyle evde kalınan sürenin fazlasıyla arttığı 2020'de Türkiye'nin prezervatifte net ithalatı, 2019 yılına göre yüzde 33'lük artışla 584,4 ton olarak gerçekleşti.

Sözcü'nün haberine göre; Avrupa ülkelerine kıyasla prezervatif kullanımının düşük olduğu Türkiye'de, döviz kurlarında artışa ve ekonomik krize paralel olarak 2018 ve 2019'da bu üründe fiyat artarken ithalat miktarı gerilemişti.

2 yıldır düşüşteydi

Ekonomik krizin etkili olduğu 2018 ve 2019 yıllarında gerileyen prezervatif ithalatı, 2020'de ciddi bir yükseliş kaydetmiş oldu.

2020'de Türkiye'nin prezervatif ithalatı 603,4 ton, ihracatı ise 19 ton, net ithalat, yani ithalat eksi ihracat, ise 584,4 ton oldu. Sadece ithalattaki yıllık artış yüzde 25 olarak kayıtlara geçti.

2020'de değer olarak ise 10,3 milyon dolarlık prezervatif ithal edildi. Bir yıl önce bu rakam 9,1 milyon dolardı.

Türkiye'nin net prezervatif ithalatı bir önceki yıla göre 2018'de yüzde 10,2, 2019'da ise yüzde 12,5 oranında gerilemişti.

TÜİK verileri, prezervatif ithalatının 2014'te 680.4 tonla zirveyi gördükten sonra düşüş trendine girdiğini gösteriyor. 2020'de bu trend değişmiş oldu.