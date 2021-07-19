Pandemide karavan tatiline rağbet arttı; fiyatlar 290 bin TL'den başlıyor

Pandemi dönemiyle birlikte alternatif tatil arayışlarına giren tatilcilerin artan karavan ilgisi karşısında aralıksız çalıştıklarını belirten karavan firması ortağı Tarık Irmak, artan karavan talebindeki son durumu anlattı.

Tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam eden Covid-19 pandemisi nedeniyle tatilciler kalabalık tatil planlarından uzak durmayı tercih ediyor. Kalabalık tatil beldelerinden kaçan tatilciler çözümü karavan tatilinde buldu.

Karavan sayesinde kalabalıktan izole olarak ulaşım ve konaklama imkanını bir arada elde eden tatilciler, istedikleri konumda ve zaman diliminde tatil yapabiliyorlar.

Her kesimden talep var

Pandemi döneminde artan karavan talebini anlatan karavan firması ortağı Tarık Irmak, “Pandemi döneminde artan talebe yetişmek için ilk önce kiralama olarak başladık. Daha sonra bu kiralık araçlarımız gördük ki yetişemiyor insanlara. Daha donanımlı araçlar istedik. Daha kaliteli daha iyi Avrupa'yla yarışacak şekilde araçlar üretmek için biz de pandemi döneminde üretime girdik. 6 aydır üretim yapıyoruz." dedi.

"Fiyatlar 290 bin TL'den başlıyor"

Karavan kiralama şartlarından da bahseden Tarık Irmak, “Yani fiyatlar, dönüşüm maliyetlerine göre, tamamen aracın iç özellik ve donanımlarına göre değişkenlik göstermektedir. Fiyatlar 290 bin TL'den başlıyor. Yurt dışı piyasasından da oldukça talebimiz var. Genelde Türk vatandaşlarımız, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımız dönüşüm yaptırmak istiyorlar. Çünkü daha uygun maliyet oluyor onlar için. Yurt içindense tüm kesimden talep oluyor. Araçlarımız hem kiralanabiliyor hem satın alınabiliyor. Önceden satın almak istediğiniz bu aracı kiralayabiliyorsunuz da böyle bu şekilde de deneyimlemiş oluyorsunuz. Bu hayat bize uygun mu, değil mi yapabilir miyiz diye düşünen müşterilere avantaj sağlıyor" diye konuştu.(İHA)