Pandemide İşsizlik Sigortası Fonu’ndan işverenlere 22.6 milyar TL, işçilere 11.4 milyar destek verildi; Fon'un büyüklüğü 89 milyar TL'ye indi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) raporuna göre salgın sürecinde İşsizlik Sigortası Fonu’ndan işverenlere 22,6 milyar lira kaynak aktarılırken 2,6 milyon işçiye sadece 11,4 milyar lira nakit desteği verildi. Raporda “İşverenlere aktarılan kaynak işçilere ödenseydi nakdi ücret desteği şimdikinin üç katından fazla olabilirdi” ifadeleri yer aldı.

BirGün’ün haberine göre Covid-19 döneminde 17 Nisan 2020’de başlayan işten çıkarma yasağından dolayı ücretsiz izin uygulamalarının yaygınlaştığı hatırlatılan raporda, “Milyonlarca işçi 2020’de günlük 39 TL, Ocak 2021 itibariyle günlük 47 TL olan nakdi ücret desteğine mahkûm edildi. İşverenlere aktarılan kaynak işçilere ödenseydi nakdi ücret desteği şimdikinin üç katından fazla olabilirdi” dendi.

Covid-19’un görülmeye başladığı Mart 2020’den bu yana İşsizlik Sigortası Fonu’ndan işsize sadece 5,2 milyar lira işsizlik ödeneği ödemesi yapıldı. Ancak işverenlere 19,6 milyar TL doğrudan teşvik ve destek verildi. İşbaşı eğitim programları da dahil edildiğinde Nisan 2020 ve Nisan 2021 arası dönemde işverenlere yapılan ödemeler 22,6 milyar TL’yi buluyor. İşverenlere yapılan ödemeler toplam İŞKUR giderlerinin yüzde 26’sını oluşturuyor.

89 milyar TL'ye indi

Salgın döneminde İşsizlik Sigortası Fonu’nun varlığının ciddi bir biçimde azaldığı aktarılırken şu ifadelere yer verildi: “İşsizlik Sigortası Fonu’nun amaç dışı kullanımı farklı boyutlara ulaştı. Salgın öncesinde 132 milyar TL olan işsizlik sigortası fonu varlığı Nisan 2021 itibariyle 89 milyar TL’ye düştü. İşsizlik Sigortası Fonu amacına uygun bir biçimde kullanılsaydı Nisan 2021 itibariyle fon varlığı 89 milyar 316 milyon 482 bin TL değil 111 milyar 883 milyon 109 bin TL olacaktı. Böylece işçiler Covid-19 döneminde daha fazla destek alabilecekti.”