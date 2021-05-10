Pandemide geniş tanımlı işsizlerin sayısı 1.5 milyon kişi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı işsizlik verilerini değerlendiren DİSK Araştırma Merkezi, Mart 2020 ile Mart 2021 arasındaki bir yılda dar tanımlı işsiz sayısının 283 bin, geniş tanımlı işsiz sayısının 1 milyon 478 bin kişi arttığını belirtti. Türkiye'de ilk Covid vakası 2020'nin Mart ayında görülmüştü.

DİSK Araştırma Merkezi, sosyal medya paylaşımında, geniş tanımlı işsizliğin yüzde 25.8’e yükseldiğine de dikkat çekti.

Kadın işsizliğinin hızlı arttığını da vurgulayan DİSK Araştırma Merkezi, dar tanımlı erkek işsizliği yüzde 11.5 iken kadın işsizliğinin yüzde 16.5’e yükseldiğini vurguladı.