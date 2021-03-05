Pandemide, 1 liraya 3 bayat ekmek ve askıda ekmeğe talep arttı

Kimi fırıncı askıda ekmeğe olan talebin bir önceki yıla göre yüzde 200 arttığını, kimisi ise üç tanesi 1 TL olan bayat ekmeklerden günde ortalama 150-200 adet sattığını söyledi. Fırıncılar, “Dışarıdan bakıldığı zaman durumu iyi gibi gözüken vatandaşlar bile gelip askıda ekmek alıyor” dedi.

Sözcü’nün haberine göre, işte fırıncıların değerlendirmeleri:

Fırıncı Şeref Arslan: Geçen yıl askıdaki ekmekten yararlanan vatandaş sayımız 20-30 civarlarındaydı. Geçtiğimiz yıla bakınca neredeyse yüzde 200 artış var. Bu da gösteriyor ki vatandaşın alım gücü gerçekten düşmüş. Şöyle bir durumda var; geçtiğimiz yıl askıda ekmek kampanyamıza bağışta bulunan vatandaş, bu yıl kendisi askıdan ekmek almaya başladı. Bu sene ayrıca bağış yapan vatandaş sayımız da azaldı. Ancak gelen hiçbir vatandaşımızı geri çevirmiyoruz. Yaşananlara çok üzülüyoruz.

Fırın çalışanı Ramazan Süt: Bayat ekmek isteyen son zamanlarda çok oluyor. Adedini 75 kuruştan veriyoruz. Özellikle pandemiden sonra çok çabuk tükeniyor. Çünkü insanların geçim sıkıntısı, ekmeğin de unun da pahalı olması bunu gerektiriyor. Askıda ekmek uygulamasından da günde 100 ekmek gidiyor. Geçen senelere oranla bu uygulamalardan faydalanan vatandaşın oranı yüzde 100 arttı. İnsanlar maalesef artık sadece kuru ekmeğe talip oluyorlar. Gidişat kötü.

Fırından bayat ekmek ve askıda ekmek alan 3 çocuk annesi Kader Ayazlı: Eşim işsiz. Günde 7-8 ekmek tüketiyoruz. Güç yaşam koşulları altında ancak bu şekilde davranmak zorundayız. Yoksa çocuklarım da biz de aç kalırız. Pandemi bizi tamamen bitirdi. Sonumuz ne olacak bilemiyoruz.