Pandemi ve yüksek fiyatlar altında 'yarım gram dönemi' başlattı

Altının gram fiyatında koronavirüs salgınıyla başlayan artış, düğün ve nikahlarda takılan altınlarda ‘yarım gram’ların tercih edilmesine neden oldu.

Gram altın fiyatı 475 lirada seyrederken, çeyrek altın 803 TL, yarım altın bin 606 TL ve tam altın da 3 bin 282 liradan işlem görüyor.

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, “Altın fiyatları uzun zamandır durgun bir seyir gösteriyor. Altının şu anda bin 900 doların altına düşmez diye düşünüyoruz. Dünyadaki ve Türkiye’deki ekonomik durum da altın fiyatlarının aşağı düşmesini engelliyor. Dolayısıyla insanlar rahatlıkla altına yatırım yapabilirler. En çok altın satışı düğün sezonunda meydana geliyordu. Korona virüsü nedeniyle altın fiyatları artınca altın satışları da çok azaldı. Düğün yapacaklar aldıkları altın miktarını yüzde 60 oranında azalttılar” diye konuştu.

Geçtiğimiz yıla göre hediyelik altınlardaki düşüşe dikkat çeken Özman, “2019 yılında geline 10 bilezik alınıyorsa şu anda 3-4 bilezik anca alınıyor. Altın takan eş dost ise geçen senelerde çeyrek altın takıyordu. Önce gram altın takmaya başladılar, sonra da yarım gram takmaya başladılar ya da hiç altın almadılar. Bunda altının yılbaşından itibaren yüzde 60’ın üzerinde arttı” dedi.

Takı töreni kalktı, altın alımları azaldı

Altın satışlarının pandemi öncesine göre oldukça azaldığını dile getiren Özman, şunları söyledi: “Pandemi dolayısıyla düğünlerin olmaması ya da takının yakaya takılmaması da altın satışlarını olumsuz etkiledi. Bizim kültürümüzde insanlar bu altınları ‘geldik, altın taktık’ ele güne karşı bir gösteriş olarak da kullanıyorlardı. Mütekabiliyet esasına göre; ‘sen bana şu kadar altın takmıştın, ben de sana bu kadar takıyorum’ mantığıyla takı töreni düzenleniyordu. Virüs ile birlikte takı töreninin kalkması, takıların zarf içerisinde kutuya atılması ve kimin ne taktığının büyük ölçüde anlaşılmaması da altın satışlarını olumsuz etkiledi. Hem düğün yapanlar hem de hediye takanlar altın almalarını yüzde 60’dan fazla azalttı.”