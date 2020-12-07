Pandemi ve deprem Bodrum'da ev kiralarını iki katına çıkardı; 10 bin liranın üzerinde fiyatlar var

Muğla'nın turizm ilçesi Bodrum'da Koronavirüs salgını ve deprem korkusu yaşayanların büyükşehirlerden kaçarak ilçeye yerleşmesi sonucu artan talep nedeniyle ev kiraları iki katına kadar yükseldi. Bodrum'da ev kiraları evin büyüklüğüne, eşyalı ya da havuzlu olmasına göre 1500 liradan başlayıp, 10 bin liranın üzerine kadar çıkıyor.

Kış nüfusu 600 bine ulaştı

Muğla'nın kış nüfusu normalde 170 bin olan ilçesi Bodrum'da Koronavirüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle yazlıkçılar evlerine dönmeyi erteleyince bu rakam 600 bine kadar ulaştı. Pandemi nedeniyle büyükşehirlerden kaçarak ilçeye yerleşenler de nüfus artışına neden oldu.

İzmir'de yaşanan deprem, yine İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde beklenen depremlerin çok katlı binalardan daha az katlı binalara yönelimi artırması da Bodrum'un nüfusunun artmasında etkili oldu. Bodrum'a olan bu talep ev fiyatlarının geçen yıllara oranla iki katına kadar çıkmasına neden oldu.

İzmir'de yaşanan deprem, yine İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde beklenen depremlerin çok katlı binalardan daha az katlı binalara yönelimi artırması da Bodrum'un nüfusunun artmasında etkili oldu. Bodrum'a olan bu talep ev fiyatlarının geçen yıllara oranla iki katına kadar çıktı.

İlçede 1 artı 1 evler 1500 ile 1800 lira, 2 artı 1 evler 2 bin ile 2 bin 2 bin 500 lira, 3 artı 1 evler ise 3 bin ile 5 bin lira arasında değişen fiyatlarla kiraya veriliyor. Havuzlu, bahçeli 100 metrekarelik bir evin kirası 10 bin liradan başlıyor.

Bodrum Emlak Müşavirleri Derneği Başkan Yardımcısı Can Tayhan, "Pandemi nedeniyle büyük bir göç unsuru ortaya çıktı. Büyükşehirlerden Fethiye, Marmaris'e olduğu gibi Bodrum'a da büyük bir göç yaşandı. İzmir'deki deprem sonrası ve deprem uzmanı bilim insanlarının İstanbul'da beklenen deprem ilgili açıklamaları Bodrum'da başta konut ve arazi alımlarının artmasına neden oldu. Bodrum'a yerleşmek arzusu yoğunlaştı. Müteahhitlerin kat karşılığı arazi alımlarında da bir artış söz konusu. Yoğun talep kiralarda artışa neden oldu. 1 artı 1 apartların kirası 1800 liraya kadar çıkıyor. 2 artı 1 evlerin kiraları 2 bin, 2 bin 500 lira, 3 artı 1 evler için 3 bin lira 5 bin lira arasında semtine göre değişen kiralar isteniyor. Tüm ilçelerde ev fiyatlarında yüzde 50 ile yüzde 100 arasında bir artış var. Özelikle Yalıkavak, Gündoğan ve Göltürkbükü mahallelerinde yüzde 70 ve yüzde 100'e varan kira artışları söz konusu. Ancak bunun sorumlusu kesinlikle emlak komisyoncuları değil. Fiyatlardaki artış tamamen ev sahiplerinin taleplerinden kaynaklanıyor" dedi.