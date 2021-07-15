Pandemi sürecinde, ABD'de aşırı doz uyuşturucu kullanımı nedeniyle 93 bin kişi öldü

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin açıklamasına göre, geçen yıl ABD'de aşırı doz uyuşturucu nedeniyle ölümler yüzde 30 artarak 93 bine ulaştı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ve Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi tarafından yayınlanan verilere göre, 2020’de aşırı dozda uyuşturucudan 93.000’den fazla kişi öldü. 2019'da uyuşturucudan ölen sayısı 72.151.

Sentetik opioidlerden ve metamfetamin gibi psikostimülanlardan kaynaklanan aşırı doz ölümleri de arttı. Doğal ve yarı sentetik opioidlerden ölümlerin yanı sıra 2020’de kokain ölümleri de arttı.