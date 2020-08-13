Pandemi sonrası basın: ABD'nin en çok okunan gazetelerinden birinin artık haber merkezi yok

T24 Dış Haberler

ABD'nin en tanınan çok okunan tabloid gazetelerinden Daily News'un Manhattan'daki ünlü haber merkezi kapatılıyor.

Gazetenin yayıncısı Tribune, Koronavirüs pandemisi nedeniyle bir süredir uzaktan çalışan Daily News çalışanlarına haber merkezinin kalıcı olarak kapatılacağını bildirdi. Chicago merkezli Tribune, aynı gün sahibi olduğu dört diğer gazetenin daha ofislerinin kapatılacağını bildirdi.

Tribune'ün insan kaynakları yöneticisi Toni Martinez, New York Times'a yaptığı açıklamalarda Daily News'un 4 New York Plaza'daki ofisiyle ilgili olarak, ''Mevcut çalışmalarımızı sürdürmek için bu ofisi açmaya ihtiyacımız olmadığını tespit ettik'' dedi.

Tribune, Daily News'ün yayınlarına devam edeceğini bildirirken, gazeteye yeni bir ofis alınıp alınmayacağıyla ilgili kesin bir açıklamada bulunmadı. Şirket sözcüsü, ''Pandemi sürecinde fiziksel ofislere ihtiyacımız üzerine değerlendirmeler yapmaya devam edeceğiz'' diye konuştu.

ABD genelinde birçok gazete okuyucunun basılı yayınlardan uzaklaşması gibi trendler sebebiyle zorluklar yaşıyordu. Pandemi sürecinde yayınlara verilen reklamların azalması da birçok gazeteyi ekonomik darboğaza soktu.