Pandemi nedeniyle Norveç-İsveç arasında gidip gelemeyen 73 yaşındaki ikizler çözümü sınırda buldu; her hafta köprüde buluşuyorlar

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Koronavirüs salgınında uygulanan seyahat yasağı nedeniyle bir yıldır birbirini ziyarete gidemeyen 73 yaşındaki İsveçli ikizler, çözümü Norveç-İsveç sınırının yer aldığı köprüde buldu. İkizler, her hafta yan yana gelerek vakit geçirebiliyor.

France24'te yer alan habere göre, Ola ve Pontus Berglund isimli ikizler, her hafta Norveç-İsveç sınırının bulunduğu köprüde sınırı geçmeden bir araya geliyor. Ola Berglund, ikiziyle buluşmalarını "Sınırı geçmeye iznimiz yok. Ben kendi tarafımda sınırın 1 metre ötesinde durmalıyım, o da kendi sınırında. Yani özetle, aramızda iki metre mesafe olması gerekiyor" ifadeleriyle anlattı.

Pandemiden önce haftada bir birbirlerini evlerinde ziyaret eden ikizler için tek çözüm yolu köprü buluşmaları oldu.

Ola Berglund, Norveç'in güneydoğusunda Halden kentinde, Pontus Berglund ise İsveç'in güneybatısında Stromstad kentinde yaşıyor.

İkizler, pandemi nedeniyle 72 ve 73'üncü yaş günlerini köprü üzerinde mesafeli bir şekilde kutladı.

Pontus Berglund, görüşmeleriyle ilgili "Çok garip ama bu bir ihtiyaç hâline geldi. Birbirimizi her hafta görmek istiyoruz. Pandemi bunu durduramadı, bu bir zafer" dedi.

İki ülkede de salgın boyunca yerel kısıtlamalar değişse de sınırlar kapalı kaldı.