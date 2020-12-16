Pandemi nedeniyle kapanan kahvehaneler New York Times'da: "Türkiye’de erkek sosyal hayatının merkezi, virüsten sağ kurtulamayabilir"

New York Times gazetesi, Türkiye’de uygulanan son Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle kapanmak durumunda olan kahvehaneleri mercek altına aldı. Türkiye’deki kahvehane kültürünün incelendiği haberde, pandemi nedeniyle kapanmak zorunda kalan işletmelerin ve müdavimlerin sıkıntıları vurgulandı.

New York Times gazetesinde yer alan “Türkiye’de erkek sosyal hayatının merkezi, virüsten sağ kurtulamayabilir” başlığıyla yayımlanan makale, Koronavirüs pandemisinin bu kahvehane kültürü üzerindeki etkilerini inceledi.

Türkiye’deki kahvehanelerin salgının ilk dalgasında bar ve restoranlarla birlikte kapatıldığı, daha sonra Haziran ayında kart oyunlarının yasak olması koşuluyla açıldığı hatırlatıldı. Genellikle orta yaşlı ve emeklilerin oluşturduğu müşteri kitlesinin virüs korkusuyla gitmeyi bıraktığı kahvehaneler için üçüncü darbe de bu ay uygulanmaya başlayan yeni kısıtlamalar çerçevesinde yeniden kapanmak oldu.

Kahvehane sahipleri batma endişesi taşıyor

New York Times’a konuşan kahvehane sahipleri, ikinci kapatılmadan sonra işletmelerinin ayakta kalabileceğine dair endişeler taşıdığını söyledi. Kahvehane sahipleri, hükûmetten yeterli maddi destek alınamadığının altını çizdi. Haberde konuşan müdavimler ise uğrak noktaları olan kahvehaneler kapatıldığı için uzun zamandır arkadaşlarını göremediklerini ve stres attıkları yeri kaybettiğini belirtti.

NYT’nin haber için görüştüğü Kıral Kahvehane’nin duvarında “Hükûmete soruyoruz, sizin için önemli değil miyiz?” sorusunun yer aldığı belirtildi.

NYT'ye konuşan Harvard Üniversitesi Türk Çalışmaları profesörü Cemal Kafadar, kahvehanelerin tarihinin Osmanlı döneminde şimdi Tahtakale olarak bilinen bölgede iki Suriyeli tüccara dayandığını söyledi. Kafadar, "O zamanlar İstanbul dünyanın en kalabalık şehirlerinden biriydi. Yarım yüzyıl içinde şehrin dört bir yanında yüzlerce kahvehane açılmıştı" dedi.