"Pandemi mi, kalıcı değişim mi?": Oscar Ödül Töreni'ni bu yıl 10 milyondan az kişi seyretti

Koronavirüs salgını gölgesinde gerçekleşen 93. Oscar Ödül Töreni'nin bu yıl geçen yılın düşük reytinglerine göre yüzde 58 oranında daha düştüğü tespit edildi. Hafta sonu gerçekleşen, sinema dünyasının prestijli ödül töreninin 10 milyondan az kişi tarafından izlendiği belirtildi.

New York Times'ta yer alan haberde Nielsen reyting verilerine göre, 93. Oscar Ödülleri'ni 9.85 milyon kişi izlediği aktarıldı. Nielsen'in ön verilerine göre reklam verenler için önemli bir aralık olan 18-49 yaş aralığında Oscar Töreni'ni reytingleri yüzde 64 oranında düştü.

Disney'in sahibi olduğu ABC televizyon kanalıyla yapılan uzun dönemli bir lisans anlaşması kapsamında Akademi, 2021 ve 2028 yılları arası için 900 milyon dolar alıyor. Söz konusu gelirin, Akademi'nin Los Angeles'ta açılacak yeni bir müze gibi, pek çok harcaması için kritik olduğu biliniyor. Ancak ABC'yle yapılan anlaşma, garanti ve reklam gelirleri belli bir seviyeye gelirse gelir paylaşımını içeriyor.

ABC şu ana kadar reklam gelirlerini yüksek tutmayı başarabildi. Oscar Ödül Töreni'nin kendi geçmişine göre düşüşe geçtiği görülse de yılın en büyük televizyon etkinliklerinden olmayı sürdürüyor. Bu yıl, Google, General Motors, Rolex ve Verizon gibi şirketler 30 saniyelik reklamlar için toplam 2 milyon dolar ödedi. ABC, Oscar'a reklam verenlere herhangi bir izleyici sayısı garantisi sunmuyor.

"Güncel izleyici dikkati için fazla uzun"

Bazı uzmanlar Oscar Ödül Töreni'ndeki düşüşün bu yıl bütün ödül törenlerinde yaşandığını, kalıcı bir değişimden ziyade pandemi kısıtlamalarıyla geçen törenlere özel bir durum olduğunu düşünüyor. Bazı analistler ise ödül törenlerinin güncel izleyici dikkat limitleri için fazla uzun olduğunu belirtiyor. Geçmiş yıllara göre daha kısa olan 2021 Oscar'ının 3 saatten uzun olduğunun altı çiziliyor. Pek çok izleyicinin, özellikle genç kuşağın törenden kısa kesitleri sosyal medya üzerinde takip ettiği de belirtiliyor.

Oscar Ödül Töreni, izleyici rekorunu 1998 yılında, Titanik'in ödülleri topladığı yıl, 57.2 milyon kişiyle kırmıştı.