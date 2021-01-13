Pandemi küreselleşmeyi yavaşlattı: Doğrudan yabancı sermaye yatırımları 2020'de yüzde 33 azaldı

2020 yılında Covid-19 pandemisinin etkisiyle küresel yabancı sermaye yatırımları yüzde 33 düşüşle, 1.54 trilyon dolardan 1.03 trilyon dolara indi. Uluslararası danışmanlık şirketi Kearney'in raporuna göre son 10 yılda dünyada en fazla doğrudan yabancı sermaye yatırımı 2.04 trilyon dolarla 2015 yılında yapılmıştı. 2016 yılında da yatırımlar ona yakın bir seviyede, 1.98 trilyon dolar olarak gerçekleşmişti…

Kearney uzmanları, 2021’de mevcut durumda önemli bir iyileşme olmayacağını, küresel doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının 1 trilyon dolar seviyesinde kalacağını öngördü. Raporda yabancı sermaye yatırımlarının 2022 yılında yeniden artışa geçeceğı ve 1.17 trilyon dolara ulaşacağı tahminine yer verildi.

Kearney’nin her yıl yayınladığı Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımı Güven Endeksi listesinde daha önce 22’nci sırada bulunan Türkiye, 2020 yılında ilk 25 arasında yer alamadı. 2015 yılında 19 milyar dolar yabancı sermaye yatırımı çeken Türkiye’ye giren doğrudan yabancı sermaye tutarı geçtiğimiz yıl pandeminin de etkisiyle 10 milyar doların altında kaldı. Yabancılar tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen şirket satın almalarının hacmi ise geçen yıl yüzde 35 artarak 4.6 milyar dolara yükseldi. Bu tutar, 2019 yılında 3.4 milyar dolardı.

Türkiye'nin avantajları

Raporda, Türkiye’nin doğrudan yabancı sermaye yatırımları konusunda önemli avantajlara sahip olduğunun altı çizildi. Bunlar arasında, eşsiz coğrafi konumu sayesinde geniş bir coğrafya için lojistik hub görevi görmesi, güçlü imalat sanayi altyapısı ile katma değerli ürünlere odaklanabilme imkanı öne çıkıyor.