Pandemi kredisine yeni koşullar; KOSGEB, istenen 4 şartı gözden geçiriliyor

Hükümetin pandemi nedeniyle planladığı iki krediden birinin başvuru koşulları yeniden masaya yatırıldı. KOSGEB’in 75 bin liralık imalat sanayi kredisi için istediği şartların çok fazla olduğu şikâyetleri üzerine yeniden değerlendirme toplantısı yapıldı. İstenilen 4 şart yeniden gözden geçiriliyor. 21 Mayıs olarak duyurulan başvuru süresinin, bu nedenle uzayabileceği belirtiliyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), pandemi kredisini yeniden değerlendirmeye aldı. Henüz TBMM gündeminde olan “istihdam kredisinden” önce uygulamaya konulan ‘her işletmeye 75 bin liralık kredi’ konusunda farklı öneriler ve eleştiriler olduğu öğrenildi.

Buna göre, 75 bin liralık, 3 yıl ödemesiz, 5 yıl ödemeli, sıfır faizli bu kredinden yararlanma şartlarının işletme sahiplerine ağır geldiği öğrenildi. Kredi kullanmak için, "vergi ve sigorta borçlarının olmaması, 2019-2020 yılı bilançolarında ciro kayıplarının yüzde 25 olması, kamu bankalarından Covid-19 kapsamında kredi kullanmamış olmaları, imalat sanayinde faaliyet gösteriyor olmaları" şartları arandığı belirtildi.

Toplantıda, bu şartların işletme yönetimleri tarafından çok fazla bulunduğu, bu nedenle esneklik sağlanmasının talep edildiği, özellikle ciro kayıplarına ilişkin hükmün çok sorun olacağı, bir çok firmanın kapsam dışında kalacağına ilişkin itirazlar yapıldı. Değerlendirmenin ardından, bazı koşulların esnetilmesi için çalışma yapılmasına karar verildi.

Bu kredi kapsamına giren KOBİ sayısının 100 bin civarında olduğu, yararlananların sayısını arttırmak için koşulların iyileştirileceği belirtildi. 600 milyon dolarlık kredinin, tabana yayılması için koşullar yeniden değerlendirilecek. Kredi başvurularının geçen hafta başladığı, sürenin 21 Mayıs’da dolacağı, ancak süreçte yapılacak değişikliklere bağlı olarak bu sürenin uzatılabileceği ifade ediliyor.