Pandemi günlerinde kampüs hayatı: ABD'de üniversitelerin nasıl açılacağı tartışılıyor

Örneğin ABD'de vakaların artmasıyla birlikte salgının merkezlerinden biri hâline gelen Seattle'da bulunan Washington Üniversitesi ilk kapanan okullardan biri olurken şimdi bazı dersler için yüz yüze eğitime dönme planları yapıyor. Öte yandan Harvard Tıp Okulu, birinci sınıf öğrencilerinin güz dönemini uzaktan eğitimle sürdüreceğini açıkladı.

Her öğrenciye test denemesi

Kaliforniya San Diego Üniversitesi, bütün öğrencilerin yaz döneminde test edileceği bir pilot uygulama üzerinde duruyor. Buna göre yaz boyunca yaklaşık 40 bin öğrenci Koronavirüs testi geçirirse riskli durumda olmayan öğrenciler okula dönebilecek.

Üniversiteler hem sosyal hem ekonomik boyutta, pek çok sektör gibi Koronavirüs'ün olumsuz etkileriyle karşı karşıya. ABD'de pandemi öncesinde de üniversite kayıtlarının düşmeye başladığı, okul ücretleri ve öğrenci borçlarının sıkça gündem olduğu bir dönem yaşanıyordu.

"Okuldan okula değişecek"