Pandemi günlerinde kampüs hayatı: ABD'de üniversitelerin nasıl açılacağı tartışılıyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını dünya genelinde eğitimi eve taşırken ABD'de bazı eyaletlerin açılmaya başlamasıyla üniversitelerin açılıp açılmayacağı merak konusu oldu. Ülkenin devlet üniversite sisteminin uzaktan eğitime devam etmesi beklenirken özel okullar öğrencileri geri getirmeyi planlıyor.
New York Times'da yer alan habere göre, ABD'de Koronavirüs günlerinde üniversitelerin durumu okuldan okula farklılık gösterecek. Güz dönemi geldiğinde açılacak okullar ve uzaktan eğitime devam edecek okullar yeni eğitim hayatının nasıl olacağına dair planlar yapmaya başladı.
Örneğin ABD'de vakaların artmasıyla birlikte salgının merkezlerinden biri hâline gelen Seattle'da bulunan Washington Üniversitesi ilk kapanan okullardan biri olurken şimdi bazı dersler için yüz yüze eğitime dönme planları yapıyor. Öte yandan Harvard Tıp Okulu, birinci sınıf öğrencilerinin güz dönemini uzaktan eğitimle sürdüreceğini açıkladı.
Her öğrenciye test denemesi
Kaliforniya San Diego Üniversitesi, bütün öğrencilerin yaz döneminde test edileceği bir pilot uygulama üzerinde duruyor. Buna göre yaz boyunca yaklaşık 40 bin öğrenci Koronavirüs testi geçirirse riskli durumda olmayan öğrenciler okula dönebilecek.
Üniversiteler hem sosyal hem ekonomik boyutta, pek çok sektör gibi Koronavirüs'ün olumsuz etkileriyle karşı karşıya. ABD'de pandemi öncesinde de üniversite kayıtlarının düşmeye başladığı, okul ücretleri ve öğrenci borçlarının sıkça gündem olduğu bir dönem yaşanıyordu.
"Okuldan okula değişecek"
Yüksek öğretim uzmanları bir üniversitenin yüz yüze eğitime geçmesinin pek çok faktöre bağlı olduğunu belirtiyor. Buna göre okulların boyutu, konumu, öğrenci sayısı ve fon durumuna bağlı olarak eğitime nasıl devam edecekleri belirlenecek. ABD Üniversiteleri Birliği Başkanı Lynn Pasquerella, "Eyaletler virüsün durumuna ve aldıkları fon açısından farklı konumlarda. Küçük ve nakit açısından iyi durumda olan okullar maske ve sosyal mesafe önlemleriyle okula dönebilir ancak büyük kampüslerin ve sosyal alanların olduğu okullarda uzaktan eğitim devam edebilir" dedi.