Pandemi etkisi motosiklete ilgiyi artırdı, trafiğe giren motosiklet sayısı yüzde 65 arttı

Koronavirüs salgınıyla beraber yükselen otomobil ve alternatif ulaşım araçları satışlarına motosikletteki talep artışı eklendi.

Hürriyet’ten Cem Özenen’in haberine göre, Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65 oranında arttı.

Yaz ayları ile birlikte normalleşmenin başlaması ve toplu taşımadan uzaklaşmanın etkisiyle motosiklet satışlarını artırdı. Temmuz ayında yakalanan 31 bin adetlik satış ile motosiklet sektörü geçtiğimiz senenin ilk yedi ayındaki toplam satışın yüzde 20 üzerine çıktı.

Motosiklet satışlarında yıl sonu tahmini rakamı 170 bin adet olarak öngörülüyor.

Moted Başkanı Başarı Erbaş, “Beklenen düşüşün çok tersine motosiklet sektörü de otomobildeki gibi bir trendi yakaladığı gözüküyor. Online alışverişin hızlanması, kurye hizmetini çok ciddi yaygınlaşmasına sebep oldu. B sınıfı ile kullanılabilen 50 cc motosikletlerin kullanımının daha da artmasını sağladı” dedi.

50 cc motosikletler talep ediliyor

Motosiklette tercih 50 cc motosikletlerden yana oldu. Fiyatlarının uygun olması hem de motosiklet ehliyeti almadan kullanılabiliyor olmaları bu modelleri öncelikli hale getirdi.

50 cc motosikletler 2020 temmuz ayında 10 bin 493 adetlik bir satış rakamı yakaladı. 2019 aynı dönemde bu motosikletlerin yalnızca 4 bin 938’di. 20 bin 893 adet olan ocak-temmuz 50 cc satışı ise 2020 ilk 7 ayında 36 bin 541 seviyelerine çıktı.