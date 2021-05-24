Pandemi döneminde şans oyunlarından toplanan vergi 2 kat arttı

Pandemi döneminde yoksulluk ve işsizlikle beraber şans oyunlarına olan ilgi de arttı. Şans Oyunları Vergisi'nden toplanan para yıllık bütçe hedefinin yarısına ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın nisan ayı genel yönetim bütçe gelirlerine göre yılın ilk dört ayında şans oyunlarından toplanan Şans Oyunları Vergisi (ŞOV) 1 milyar 939 milyon 58 bin liraya ulaştı. Yıl sonu bütçe hedefinin 4 milyar 81 milyon 177 bin lira olduğu düşünülürse ocak-nisan döneminde bunun yarısı toplanmış oldu.

Geçen yıl bütçe hedefini yaklaşık 2 katı ŞOV toplandı. ŞOV gelirleri 2020 yılı bütçe hedefinde 1 milyar 876 milyon 194 bin liraydı. Hazine tarafından 2020 yılının ilk yedi ayında 1 milyar 571 milyon ŞOV geliri elde edildi. Ancak Milli Piyango’nun özelleştirildiği ağustos ayından itibaren ŞOV gelirlerinde ciddi bir artış meydana geldi. Ağustos ayından yılsonuna kadar geçen 4 ayda 1 milyar 892 milyon Şans Oyunları Vergisi toplandı. Böylece yılsonunda toplamda 3 milyar 463 milyon lirayı buldu. Bu rakam verginin toplanmaya başladığı dönemden bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Özelleştirme sonrası gelir arttı

BirGün'den Havva Gümüşkaya'nın haberine göre, Milli Piyango’nun özelleştirilmesiyle birlikte başlayan rağbet, oyun çeşitliliği ve erişilebilirliği bakımından kolay olması nedeniyle daha da arttı. Geçmişte haftada bir yapılan çekilişlerin yerini internet üzerinden oyun oynanabilen bir milli piyango sitesi aldı. Dolayısıyla oyun çeşitliliği bakımından da zengin bu siteye yurttaş parasını yatırıyor, oyununu oynuyor.

Milli Piyango İdaresi’nin lisans hakkını; Piyango, Hemen-Kazan, Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto oyunları ile ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek benzer şans oyunlarına ilişkin lisans düzenleme hakkı 49 yıl süreyle Türkiye Varlık Fonu’na devredildi.

Milli Piyango İdaresi’nin (MPİ) yürüttüğü şans oyunlarının, 1 Ağustos 2020 itibarıyla Demirören-Sisal ortaklığındaki Sisal Şans Şirketi'ne devredilmesiyle yeni bir döneme girildi. Sisal Şans Ortak Girişimi, 10 yıl boyunca Milli Piyango’yu işletecek.